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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.065 0,85 BIST ANKARA 114.969 2,33 BIST ANTALYA 49.009 2,63 BIST BALIKESİR 64.887 2,50 BIST BURSA 147.

15.10.2019 14:17Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA178.0650,85
BIST ANKARA114.9692,33
BIST ANTALYA49.0092,63
BIST BALIKESİR64.8872,50
BIST BURSA147.4781,98
BIST DENIZLI93.7383,78
BIST ISTANBUL96.0241,24
BIST IZMIR154.9511,84
BIST KAYSERI376.0620,53
BIST KOCAELI221.8440,56
BIST KONYA66.3241,42
BIST TEKIRDAĞ244.9691,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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