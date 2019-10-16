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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.857 -1,19 BIST ANKARA 112.219 -2,03 BIST ANTALYA 49.042 -0,34 BIST BALIKESİR 65.320 -1,12 BIST BURSA 147.

16.10.2019 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA177.857-1,19
BIST ANKARA112.219-2,03
BIST ANTALYA49.042-0,34
BIST BALIKESİR65.320-1,12
BIST BURSA147.3420,00
BIST DENIZLI94.076-0,77
BIST ISTANBUL94.891-1,29
BIST IZMIR152.498-1,58
BIST KAYSERI365.835-2,61
BIST KOCAELI218.016-1,41
BIST KONYA65.949-0,78
BIST TEKIRDAĞ247.159-1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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