Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.237
|-1,03
|BIST ANKARA
|112.385
|-0,41
|BIST ANTALYA
|49.373
|-1,61
|BIST BALIKESİR
|65.183
|0,01
|BIST BURSA
|146.900
|-0,25
|BIST DENIZLI
|93.282
|0,09
|BIST ISTANBUL
|94.748
|-0,12
|BIST IZMIR
|152.731
|0,06
|BIST KAYSERI
|363.374
|-0,25
|BIST KOCAELI
|215.992
|-0,55
|BIST KONYA
|66.953
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|250.025
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)