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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.237 -1,03 BIST ANKARA 112.385 -0,41 BIST ANTALYA 49.373 -1,61 BIST BALIKESİR 65.183 0,01 BIST BURSA 146.

17.10.2019 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA177.237-1,03
BIST ANKARA112.385-0,41
BIST ANTALYA49.373-1,61
BIST BALIKESİR65.1830,01
BIST BURSA146.900-0,25
BIST DENIZLI93.2820,09
BIST ISTANBUL94.748-0,12
BIST IZMIR152.7310,06
BIST KAYSERI363.374-0,25
BIST KOCAELI215.992-0,55
BIST KONYA66.9530,10
BIST TEKIRDAĞ250.0250,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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