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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.121 3,65 BIST ANKARA 117.227 4,05 BIST ANTALYA 51.562 3,23 BIST BALIKESİR 68.009 3,94 BIST BURSA 151.

18.10.2019 14:21Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA185.1213,65
BIST ANKARA117.2274,05
BIST ANTALYA51.5623,23
BIST BALIKESİR68.0093,94
BIST BURSA151.9782,90
BIST DENIZLI97.0003,82
BIST ISTANBUL99.1023,91
BIST IZMIR158.6552,74
BIST KAYSERI383.5865,11
BIST KOCAELI225.8792,91
BIST KONYA70.5154,03
BIST TEKIRDAĞ264.2653,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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