Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.121
|3,65
|BIST ANKARA
|117.227
|4,05
|BIST ANTALYA
|51.562
|3,23
|BIST BALIKESİR
|68.009
|3,94
|BIST BURSA
|151.978
|2,90
|BIST DENIZLI
|97.000
|3,82
|BIST ISTANBUL
|99.102
|3,91
|BIST IZMIR
|158.655
|2,74
|BIST KAYSERI
|383.586
|5,11
|BIST KOCAELI
|225.879
|2,91
|BIST KONYA
|70.515
|4,03
|BIST TEKIRDAĞ
|264.265
|3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)