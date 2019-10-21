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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 186.806 0,47 BIST ANKARA 117.264 -0,24 BIST ANTALYA 51.171 -0,96 BIST BALIKESİR 69.461 0,70 BIST BURSA 150.

21.10.2019 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA186.8060,47
BIST ANKARA117.264-0,24
BIST ANTALYA51.171-0,96
BIST BALIKESİR69.4610,70
BIST BURSA150.697-0,41
BIST DENIZLI96.5370,34
BIST ISTANBUL98.445-0,27
BIST IZMIR158.303-0,27
BIST KAYSERI385.746-0,56
BIST KOCAELI223.907-0,90
BIST KONYA70.423-0,18
BIST TEKIRDAĞ264.203-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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