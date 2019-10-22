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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.876 2,22 BIST ANKARA 117.976 0,88 BIST ANTALYA 51.663 0,80 BIST BALIKESİR 70.754 1,25 BIST BURSA 151.

22.10.2019 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA197.8762,22
BIST ANKARA117.9760,88
BIST ANTALYA51.6630,80
BIST BALIKESİR70.7541,25
BIST BURSA151.4530,67
BIST DENIZLI97.3400,43
BIST ISTANBUL98.7290,75
BIST IZMIR159.9740,87
BIST KAYSERI385.8000,34
BIST KOCAELI222.6360,85
BIST KONYA71.1891,05
BIST TEKIRDAĞ264.7390,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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