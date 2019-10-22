Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.876
|2,22
|BIST ANKARA
|117.976
|0,88
|BIST ANTALYA
|51.663
|0,80
|BIST BALIKESİR
|70.754
|1,25
|BIST BURSA
|151.453
|0,67
|BIST DENIZLI
|97.340
|0,43
|BIST ISTANBUL
|98.729
|0,75
|BIST IZMIR
|159.974
|0,87
|BIST KAYSERI
|385.800
|0,34
|BIST KOCAELI
|222.636
|0,85
|BIST KONYA
|71.189
|1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|264.739
|0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)