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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.191 2,32 BIST ANKARA 119.853 1,59 BIST ANTALYA 52.979 2,08 BIST BALIKESİR 71.641 1,38 BIST BURSA 153.

23.10.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA197.1912,32
BIST ANKARA119.8531,59
BIST ANTALYA52.9792,08
BIST BALIKESİR71.6411,38
BIST BURSA153.9852,20
BIST DENIZLI99.6792,19
BIST ISTANBUL100.0921,27
BIST IZMIR162.8611,57
BIST KAYSERI396.8902,18
BIST KOCAELI226.6481,63
BIST KONYA71.5921,40
BIST TEKIRDAĞ271.5881,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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