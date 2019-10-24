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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.578 -0,21 BIST ANKARA 122.000 1,39 BIST ANTALYA 53.578 0,68 BIST BALIKESİR 72.867 1,32 BIST BURSA 156.

24.10.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA196.578-0,21
BIST ANKARA122.0001,39
BIST ANTALYA53.5780,68
BIST BALIKESİR72.8671,32
BIST BURSA156.8730,43
BIST DENIZLI101.9391,85
BIST ISTANBUL101.9831,29
BIST IZMIR164.6840,73
BIST KAYSERI410.1652,93
BIST KOCAELI229.3760,84
BIST KONYA73.3750,47
BIST TEKIRDAĞ280.7420,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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