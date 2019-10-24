Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.578
|-0,21
|BIST ANKARA
|122.000
|1,39
|BIST ANTALYA
|53.578
|0,68
|BIST BALIKESİR
|72.867
|1,32
|BIST BURSA
|156.873
|0,43
|BIST DENIZLI
|101.939
|1,85
|BIST ISTANBUL
|101.983
|1,29
|BIST IZMIR
|164.684
|0,73
|BIST KAYSERI
|410.165
|2,93
|BIST KOCAELI
|229.376
|0,84
|BIST KONYA
|73.375
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|280.742
|0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)