Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.023
|1,32
|BIST ANKARA
|122.065
|1,17
|BIST ANTALYA
|53.970
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|73.786
|1,91
|BIST BURSA
|156.980
|0,48
|BIST DENIZLI
|101.860
|0,61
|BIST ISTANBUL
|101.640
|0,21
|BIST IZMIR
|163.464
|0,17
|BIST KAYSERI
|406.288
|0,55
|BIST KOCAELI
|231.167
|0,44
|BIST KONYA
|73.519
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|271.960
|-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)