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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.023 1,32 BIST ANKARA 122.065 1,17 BIST ANTALYA 53.970 -0,09 BIST BALIKESİR 73.786 1,91 BIST BURSA 156.

25.10.2019 14:28Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA197.0231,32
BIST ANKARA122.0651,17
BIST ANTALYA53.970-0,09
BIST BALIKESİR73.7861,91
BIST BURSA156.9800,48
BIST DENIZLI101.8600,61
BIST ISTANBUL101.6400,21
BIST IZMIR163.4640,17
BIST KAYSERI406.2880,55
BIST KOCAELI231.1670,44
BIST KONYA73.5190,50
BIST TEKIRDAĞ271.960-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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