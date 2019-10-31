Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|206.573
|3,09
|BIST ANKARA
|121.609
|0,86
|BIST ANTALYA
|54.210
|-0,65
|BIST BALIKESİR
|80.278
|-0,24
|BIST BURSA
|160.393
|2,34
|BIST DENIZLI
|101.262
|-2,85
|BIST ISTANBUL
|100.395
|-0,22
|BIST IZMIR
|162.864
|0,79
|BIST KAYSERI
|417.959
|0,68
|BIST KOCAELI
|229.990
|0,78
|BIST KONYA
|79.470
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|269.776
|1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)