Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 206.573 3,09 BIST ANKARA 121.609 0,86 BIST ANTALYA 54.210 -0,65 BIST BALIKESİR 80.278 -0,24 BIST BURSA 160.

31.10.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA206.5733,09
BIST ANKARA121.6090,86
BIST ANTALYA54.210-0,65
BIST BALIKESİR80.278-0,24
BIST BURSA160.3932,34
BIST DENIZLI101.262-2,85
BIST ISTANBUL100.395-0,22
BIST IZMIR162.8640,79
BIST KAYSERI417.9590,68
BIST KOCAELI229.9900,78
BIST KONYA79.4700,01
BIST TEKIRDAĞ269.7761,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:46 Aydın Ticaret Borsası
15:44 Sberbank'ın net karı DenizBank satışı nedeniyle düştü
15:38 Merkez Bankası PPK toplantı özeti (2)
15:37 Enerji sektörüne 9 ayda 189 milyar TL nakdi kredi
15:34 Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu
15:32 Akar: Rejim ordusundan 18 kişinin Rusya'ya teslimi için görüşmeler sürüyor
15:27 Sompo Sigorta'nın faaliyet gösterdiği 32 ülke arasında Türkiye birinci oldu
31.10.2019 15:48:25