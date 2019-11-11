Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.042
|0,51
|BIST ANKARA
|128.632
|0,26
|BIST ANTALYA
|54.846
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|81.521
|0,27
|BIST BURSA
|169.695
|1,95
|BIST DENIZLI
|99.381
|-3,96
|BIST ISTANBUL
|104.915
|0,55
|BIST IZMIR
|169.682
|0,34
|BIST KAYSERI
|422.264
|0,75
|BIST KOCAELI
|237.664
|0,24
|BIST KONYA
|88.164
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|291.382
|2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)