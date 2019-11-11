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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.042 0,51 BIST ANKARA 128.632 0,26 BIST ANTALYA 54.846 -0,12 BIST BALIKESİR 81.521 0,27 BIST BURSA 169.

11.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:06Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA193.0420,51
BIST ANKARA128.6320,26
BIST ANTALYA54.846-0,12
BIST BALIKESİR81.5210,27
BIST BURSA169.6951,95
BIST DENIZLI99.381-3,96
BIST ISTANBUL104.9150,55
BIST IZMIR169.6820,34
BIST KAYSERI422.2640,75
BIST KOCAELI237.6640,24
BIST KONYA88.1641,20
BIST TEKIRDAĞ291.3822,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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