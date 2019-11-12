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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.777 1,00 BIST ANKARA 130.524 1,23 BIST ANTALYA 54.744 0,01 BIST BALIKESİR 84.789 3,33 BIST BURSA 167.

12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA194.7771,00
BIST ANKARA130.5241,23
BIST ANTALYA54.7440,01
BIST BALIKESİR84.7893,33
BIST BURSA167.8970,63
BIST DENIZLI101.0551,06
BIST ISTANBUL106.5341,32
BIST IZMIR171.8691,42
BIST KAYSERI419.085-0,33
BIST KOCAELI236.9940,46
BIST KONYA89.0640,84
BIST TEKIRDAĞ298.6330,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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