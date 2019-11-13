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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.232 0,25 BIST ANKARA 131.706 0,53 BIST ANTALYA 55.528 1,72 BIST BALIKESİR 86.725 1,69 BIST BURSA 168.

13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA195.2320,25
BIST ANKARA131.7060,53
BIST ANTALYA55.5281,72
BIST BALIKESİR86.7251,69
BIST BURSA168.2550,92
BIST DENIZLI100.539-0,68
BIST ISTANBUL106.3410,32
BIST IZMIR173.4460,76
BIST KAYSERI420.3050,78
BIST KOCAELI235.4690,20
BIST KONYA92.0433,44
BIST TEKIRDAĞ299.4770,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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