Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.355
|0,84
|BIST ANKARA
|132.947
|-0,04
|BIST ANTALYA
|56.131
|0,07
|BIST BALIKESİR
|86.520
|-0,69
|BIST BURSA
|167.590
|-0,19
|BIST DENIZLI
|100.180
|-0,56
|BIST ISTANBUL
|106.944
|0,30
|BIST IZMIR
|174.146
|0,04
|BIST KAYSERI
|421.333
|0,12
|BIST KOCAELI
|232.983
|-1,04
|BIST KONYA
|92.374
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|297.846
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)