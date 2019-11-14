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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.355 0,84 BIST ANKARA 132.947 -0,04 BIST ANTALYA 56.131 0,07 BIST BALIKESİR 86.520 -0,69 BIST BURSA 167.

14.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA196.3550,84
BIST ANKARA132.947-0,04
BIST ANTALYA56.1310,07
BIST BALIKESİR86.520-0,69
BIST BURSA167.590-0,19
BIST DENIZLI100.180-0,56
BIST ISTANBUL106.9440,30
BIST IZMIR174.1460,04
BIST KAYSERI421.3330,12
BIST KOCAELI232.983-1,04
BIST KONYA92.3740,40
BIST TEKIRDAĞ297.846-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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