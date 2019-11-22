Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.126
|-0,30
|BIST ANKARA
|136.030
|-0,20
|BIST ANTALYA
|62.029
|0,87
|BIST BALIKESİR
|88.064
|0,24
|BIST BURSA
|174.041
|0,18
|BIST DENIZLI
|109.326
|0,63
|BIST ISTANBUL
|109.767
|-0,08
|BIST IZMIR
|178.178
|0,10
|BIST KAYSERI
|448.949
|1,98
|BIST KOCAELI
|237.092
|0,69
|BIST KONYA
|92.881
|0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|318.181
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)