Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.126 -0,30 BIST ANKARA 136.030 -0,20 BIST ANTALYA 62.029 0,87 BIST BALIKESİR 88.064 0,24 BIST BURSA 174.

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA196.126-0,30
BIST ANKARA136.030-0,20
BIST ANTALYA62.0290,87
BIST BALIKESİR88.0640,24
BIST BURSA174.0410,18
BIST DENIZLI109.3260,63
BIST ISTANBUL109.767-0,08
BIST IZMIR178.1780,10
BIST KAYSERI448.9491,98
BIST KOCAELI237.0920,69
BIST KONYA92.8810,98
BIST TEKIRDAĞ318.1810,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:28 220 Türk firması Dubai’ye çıkarma yapacak
15:17 Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı
15:03 Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı
15:02 Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak
15:00 Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
00:26 Çukur 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 15:30:26