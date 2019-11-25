Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.944
|0,32
|BIST ANKARA
|134.137
|-1,21
|BIST ANTALYA
|61.534
|-1,12
|BIST BALIKESİR
|85.693
|-1,30
|BIST BURSA
|175.874
|0,45
|BIST DENIZLI
|108.054
|-0,30
|BIST ISTANBUL
|109.135
|-0,36
|BIST IZMIR
|176.980
|-0,24
|BIST KAYSERI
|443.446
|-0,61
|BIST KOCAELI
|234.439
|-0,79
|BIST KONYA
|91.359
|-0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|315.487
|-1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)