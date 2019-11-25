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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.944 0,32 BIST ANKARA 134.137 -1,21 BIST ANTALYA 61.534 -1,12 BIST BALIKESİR 85.693 -1,30 BIST BURSA 175.

25.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA195.9440,32
BIST ANKARA134.137-1,21
BIST ANTALYA61.534-1,12
BIST BALIKESİR85.693-1,30
BIST BURSA175.8740,45
BIST DENIZLI108.054-0,30
BIST ISTANBUL109.135-0,36
BIST IZMIR176.980-0,24
BIST KAYSERI443.446-0,61
BIST KOCAELI234.439-0,79
BIST KONYA91.359-0,98
BIST TEKIRDAĞ315.487-1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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