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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.883 0,49 BIST ANKARA 132.614 -0,37 BIST ANTALYA 60.605 0,08 BIST BALIKESİR 85.816 0,73 BIST BURSA 175.

26.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA195.8830,49
BIST ANKARA132.614-0,37
BIST ANTALYA60.6050,08
BIST BALIKESİR85.8160,73
BIST BURSA175.150-0,08
BIST DENIZLI109.1111,72
BIST ISTANBUL108.204-0,18
BIST IZMIR176.066-0,37
BIST KAYSERI436.747-0,51
BIST KOCAELI231.274-0,30
BIST KONYA89.875-0,66
BIST TEKIRDAĞ325.8623,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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