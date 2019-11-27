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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.557 0,33 BIST ANKARA 133.014 0,23 BIST ANTALYA 62.479 1,36 BIST BALIKESİR 86.703 0,77 BIST BURSA 177.

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA198.5570,33
BIST ANKARA133.0140,23
BIST ANTALYA62.4791,36
BIST BALIKESİR86.7030,77
BIST BURSA177.2140,89
BIST DENIZLI109.1430,42
BIST ISTANBUL109.2360,00
BIST IZMIR176.9670,64
BIST KAYSERI443.7940,34
BIST KOCAELI231.4830,32
BIST KONYA88.991-0,42
BIST TEKIRDAĞ319.558-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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