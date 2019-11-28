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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.115 1,02 BIST ANKARA 133.401 0,74 BIST ANTALYA 64.572 3,28 BIST BALIKESİR 86.663 0,23 BIST BURSA 177.

28.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA200.1151,02
BIST ANKARA133.4010,74
BIST ANTALYA64.5723,28
BIST BALIKESİR86.6630,23
BIST BURSA177.4371,79
BIST DENIZLI109.5621,07
BIST ISTANBUL110.0710,75
BIST IZMIR177.0550,89
BIST KAYSERI445.3760,20
BIST KOCAELI233.6270,74
BIST KONYA88.5901,31
BIST TEKIRDAĞ324.0822,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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