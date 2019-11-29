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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.014 0,15 BIST ANKARA 133.987 -0,19 BIST ANTALYA 65.981 -0,17 BIST BALIKESİR 88.683 1,71 BIST BURSA 179.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA201.0140,15
BIST ANKARA133.987-0,19
BIST ANTALYA65.981-0,17
BIST BALIKESİR88.6831,71
BIST BURSA179.6121,12
BIST DENIZLI109.9010,13
BIST ISTANBUL110.636-0,11
BIST IZMIR177.7790,13
BIST KAYSERI455.7021,17
BIST KOCAELI233.8500,30
BIST KONYA88.9070,50
BIST TEKIRDAĞ340.0562,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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