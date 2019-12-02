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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 204.042 1,90 BIST ANKARA 135.098 1,61 BIST ANTALYA 67.688 3,59 BIST BALIKESİR 90.645 2,48 BIST BURSA 181.

02.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA204.0421,90
BIST ANKARA135.0981,61
BIST ANTALYA67.6883,59
BIST BALIKESİR90.6452,48
BIST BURSA181.5301,78
BIST DENIZLI111.5081,23
BIST ISTANBUL111.9501,34
BIST IZMIR179.8071,41
BIST KAYSERI467.6872,28
BIST KOCAELI236.4290,63
BIST KONYA89.4791,54
BIST TEKIRDAĞ343.5242,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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