Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|204.042
|1,90
|BIST ANKARA
|135.098
|1,61
|BIST ANTALYA
|67.688
|3,59
|BIST BALIKESİR
|90.645
|2,48
|BIST BURSA
|181.530
|1,78
|BIST DENIZLI
|111.508
|1,23
|BIST ISTANBUL
|111.950
|1,34
|BIST IZMIR
|179.807
|1,41
|BIST KAYSERI
|467.687
|2,28
|BIST KOCAELI
|236.429
|0,63
|BIST KONYA
|89.479
|1,54
|BIST TEKIRDAĞ
|343.524
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)