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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.710 0,24 BIST ANKARA 136.632 1,19 BIST ANTALYA 69.271 1,73 BIST BALIKESİR 92.597 2,00 BIST BURSA 183.

03.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA205.7100,24
BIST ANKARA136.6321,19
BIST ANTALYA69.2711,73
BIST BALIKESİR92.5972,00
BIST BURSA183.4001,14
BIST DENIZLI111.5410,49
BIST ISTANBUL112.5080,44
BIST IZMIR183.2841,09
BIST KAYSERI478.1971,51
BIST KOCAELI234.458-0,33
BIST KONYA91.2600,78
BIST TEKIRDAĞ367.3135,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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