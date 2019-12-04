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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.005 0,91 BIST ANKARA 134.806 -0,20 BIST ANTALYA 72.847 5,03 BIST BALIKESİR 91.386 0,83 BIST BURSA 182.

04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA205.0050,91
BIST ANKARA134.806-0,20
BIST ANTALYA72.8475,03
BIST BALIKESİR91.3860,83
BIST BURSA182.8121,02
BIST DENIZLI112.8722,35
BIST ISTANBUL111.3290,05
BIST IZMIR181.7270,19
BIST KAYSERI492.1583,08
BIST KOCAELI232.9290,38
BIST KONYA91.8001,48
BIST TEKIRDAĞ374.0392,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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