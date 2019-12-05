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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 215.444 -0,06 BIST ANKARA 138.105 1,77 BIST ANTALYA 75.127 2,92 BIST BALIKESİR 93.155 0,48 BIST BURSA 186.

05.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA215.444-0,06
BIST ANKARA138.1051,77
BIST ANTALYA75.1272,92
BIST BALIKESİR93.1550,48
BIST BURSA186.2511,39
BIST DENIZLI115.6821,20
BIST ISTANBUL112.9760,93
BIST IZMIR184.0530,87
BIST KAYSERI495.868-0,43
BIST KOCAELI235.9041,03
BIST KONYA92.5900,43
BIST TEKIRDAĞ373.082-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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