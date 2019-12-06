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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 216.446 -0,45 BIST ANKARA 139.957 0,22 BIST ANTALYA 77.448 1,15 BIST BALIKESİR 91.725 -1,47 BIST BURSA 187.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA216.446-0,45
BIST ANKARA139.9570,22
BIST ANTALYA77.4481,15
BIST BALIKESİR91.725-1,47
BIST BURSA187.217-0,45
BIST DENIZLI119.1991,23
BIST ISTANBUL112.880-0,12
BIST IZMIR182.486-0,64
BIST KAYSERI492.9771,63
BIST KOCAELI235.371-0,23
BIST KONYA93.7760,47
BIST TEKIRDAĞ374.2310,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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