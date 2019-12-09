Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|229.006
|2,77
|BIST ANKARA
|138.580
|-0,14
|BIST ANTALYA
|79.828
|2,74
|BIST BALIKESİR
|93.372
|1,93
|BIST BURSA
|186.653
|-0,32
|BIST DENIZLI
|121.399
|0,69
|BIST ISTANBUL
|113.298
|-0,01
|BIST IZMIR
|182.081
|0,28
|BIST KAYSERI
|491.681
|0,26
|BIST KOCAELI
|237.643
|0,51
|BIST KONYA
|94.234
|1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|375.213
|-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)