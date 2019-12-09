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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 229.006 2,77 BIST ANKARA 138.580 -0,14 BIST ANTALYA 79.828 2,74 BIST BALIKESİR 93.372 1,93 BIST BURSA 186.

09.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:56Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA229.0062,77
BIST ANKARA138.580-0,14
BIST ANTALYA79.8282,74
BIST BALIKESİR93.3721,93
BIST BURSA186.653-0,32
BIST DENIZLI121.3990,69
BIST ISTANBUL113.298-0,01
BIST IZMIR182.0810,28
BIST KAYSERI491.6810,26
BIST KOCAELI237.6430,51
BIST KONYA94.2341,45
BIST TEKIRDAĞ375.213-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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