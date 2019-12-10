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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.376 -0,91 BIST ANKARA 137.689 -0,33 BIST ANTALYA 79.545 -0,48 BIST BALIKESİR 91.728 -0,71 BIST BURSA 188.

10.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA227.376-0,91
BIST ANKARA137.689-0,33
BIST ANTALYA79.545-0,48
BIST BALIKESİR91.728-0,71
BIST BURSA188.7050,54
BIST DENIZLI122.3331,16
BIST ISTANBUL112.133-0,85
BIST IZMIR181.591-0,32
BIST KAYSERI473.018-4,07
BIST KOCAELI236.416-0,28
BIST KONYA93.539-1,60
BIST TEKIRDAĞ372.604-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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