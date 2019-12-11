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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.480 1,29 BIST ANKARA 137.139 -0,54 BIST ANTALYA 81.822 1,37 BIST BALIKESİR 91.466 -0,09 BIST BURSA 191.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA228.4801,29
BIST ANKARA137.139-0,54
BIST ANTALYA81.8221,37
BIST BALIKESİR91.466-0,09
BIST BURSA191.2751,69
BIST DENIZLI124.4510,76
BIST ISTANBUL112.1520,40
BIST IZMIR182.2880,67
BIST KAYSERI456.484-2,91
BIST KOCAELI234.704-0,19
BIST KONYA93.2980,45
BIST TEKIRDAĞ371.450-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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