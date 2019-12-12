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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.815 1,51 BIST ANKARA 138.395 1,49 BIST ANTALYA 81.597 -1,79 BIST BALIKESİR 93.386 1,84 BIST BURSA 190.

12.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA230.8151,51
BIST ANKARA138.3951,49
BIST ANTALYA81.597-1,79
BIST BALIKESİR93.3861,84
BIST BURSA190.1801,20
BIST DENIZLI124.5230,94
BIST ISTANBUL113.3391,02
BIST IZMIR184.8820,86
BIST KAYSERI446.700-1,47
BIST KOCAELI234.7710,61
BIST KONYA93.4130,49
BIST TEKIRDAĞ377.9002,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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