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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.902 0,21 BIST ANKARA 140.411 1,09 BIST ANTALYA 81.660 -0,16 BIST BALIKESİR 93.732 0,49 BIST BURSA 191.

13.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA230.9020,21
BIST ANKARA140.4111,09
BIST ANTALYA81.660-0,16
BIST BALIKESİR93.7320,49
BIST BURSA191.6640,86
BIST DENIZLI125.6781,56
BIST ISTANBUL115.0200,76
BIST IZMIR185.5200,48
BIST KAYSERI448.813-0,18
BIST KOCAELI237.6110,80
BIST KONYA94.0060,83
BIST TEKIRDAĞ381.4640,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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