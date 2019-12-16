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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 239.263 4,91 BIST ANKARA 138.359 -0,03 BIST ANTALYA 79.462 -0,39 BIST BALIKESİR 91.927 0,06 BIST BURSA 189.

16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA239.2634,91
BIST ANKARA138.359-0,03
BIST ANTALYA79.462-0,39
BIST BALIKESİR91.9270,06
BIST BURSA189.9970,91
BIST DENIZLI128.9600,76
BIST ISTANBUL114.2900,47
BIST IZMIR183.4920,16
BIST KAYSERI443.6810,64
BIST KOCAELI238.2720,71
BIST KONYA92.171-0,46
BIST TEKIRDAĞ374.736-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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