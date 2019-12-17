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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.455 0,06 BIST ANKARA 139.837 0,25 BIST ANTALYA 81.395 1,77 BIST BALIKESİR 93.111 1,76 BIST BURSA 192.

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA238.4550,06
BIST ANKARA139.8370,25
BIST ANTALYA81.3951,77
BIST BALIKESİR93.1111,76
BIST BURSA192.6961,03
BIST DENIZLI132.6842,39
BIST ISTANBUL114.9720,38
BIST IZMIR185.1300,60
BIST KAYSERI443.1460,71
BIST KOCAELI241.1681,01
BIST KONYA92.8500,89
BIST TEKIRDAĞ373.8640,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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