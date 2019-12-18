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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 234.244 -0,37 BIST ANKARA 137.282 -0,85 BIST ANTALYA 80.326 -1,02 BIST BALIKESİR 91.855 -0,16 BIST BURSA 194.

18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA234.244-0,37
BIST ANKARA137.282-0,85
BIST ANTALYA80.326-1,02
BIST BALIKESİR91.855-0,16
BIST BURSA194.9270,94
BIST DENIZLI132.285-0,19
BIST ISTANBUL114.224-0,05
BIST IZMIR185.334-0,46
BIST KAYSERI441.2061,39
BIST KOCAELI238.257-0,98
BIST KONYA91.681-0,36
BIST TEKIRDAĞ366.767-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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