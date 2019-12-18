Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|234.244
|-0,37
|BIST ANKARA
|137.282
|-0,85
|BIST ANTALYA
|80.326
|-1,02
|BIST BALIKESİR
|91.855
|-0,16
|BIST BURSA
|194.927
|0,94
|BIST DENIZLI
|132.285
|-0,19
|BIST ISTANBUL
|114.224
|-0,05
|BIST IZMIR
|185.334
|-0,46
|BIST KAYSERI
|441.206
|1,39
|BIST KOCAELI
|238.257
|-0,98
|BIST KONYA
|91.681
|-0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|366.767
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)