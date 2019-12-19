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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 19.12.2019 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 236.319 0,31 BIST ANKARA 137.175 0,22 BIST ANTALYA 80.754 0,19 BIST BALIKESİR 93.

19.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 19.12.2019 Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 236.319 0,31
BIST ANKARA 137.175 0,22
BIST ANTALYA 80.754 0,19
BIST BALIKESİR 93.471 2,55
BIST BURSA 195.283 0,03
BIST DENIZLI 131.166 0,41
BIST ISTANBUL 114.026 0,05
BIST IZMIR 185.656 0,24
BIST KAYSERI 441.705 1,12
BIST KOCAELI 238.761 0,26
BIST KONYA 92.400 0,90
BIST TEKIRDAĞ 359.469 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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