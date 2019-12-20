Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.866 1,16 BIST ANKARA 139.208 1,25 BIST ANTALYA 83.082 1,61 BIST BALIKESİR 96.953 2,27 BIST BURSA 196.

20.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:22 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.866 1,16
BIST ANKARA 139.208 1,25
BIST ANTALYA 83.082 1,61
BIST BALIKESİR 96.953 2,27
BIST BURSA 196.908 0,28
BIST DENIZLI 135.388 4,08
BIST ISTANBUL 114.496 0,38
BIST IZMIR 188.979 1,42
BIST KAYSERI 450.089 1,72
BIST KOCAELI 242.020 1,45
BIST KONYA 95.072 2,01
BIST TEKIRDAĞ 364.689 1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:45   TÜRKTOB Başkanı Akcan: Sertifikalı olmayan tohumun ticaretine karşıyız - Ekonomi
15:40   Süt üreticileri birliği Yörsan'a talip - Ekonomi
15:40   Avrupa otomotiv pazari 2019 yılı Kasım ayı sonunda yüzde 0,1 arttı. - Ekonomi
15:36   Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Ekonomi
15:30   Değerli konut vergisine itirazlar artıyor - Ekonomi
15:18   Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek - Ekonomi
14:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız - Ekonomi
14:15   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı - Ekonomi
14:15   Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi - Ekonomi
14:03   Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız - Ekonomi
20.12.2019 15:50:18