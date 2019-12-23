Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.384 1,84 BIST ANKARA 142.424 1,76 BIST ANTALYA 83.573 0,27 BIST BALIKESİR 99.667 3,25 BIST BURSA 198.

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.384 1,84
BIST ANKARA 142.424 1,76
BIST ANTALYA 83.573 0,27
BIST BALIKESİR 99.667 3,25
BIST BURSA 198.249 0,64
BIST DENIZLI 136.266 2,61
BIST ISTANBUL 114.547 0,61
BIST IZMIR 192.080 1,73
BIST KAYSERI 449.423 0,82
BIST KOCAELI 243.029 0,86
BIST KONYA 97.470 3,08
BIST TEKIRDAĞ 370.495 1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:35   TÜSİAD SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı - Ekonomi
15:25   'Türkiye'nin Otomobili'nde her gün bir parça tanıtılacak - Ekonomi
15:22   Düzce'de yılın son orman emvali satış ihalesi yapıldı - Ekonomi
15:19   Organize sanayi bölgesinde ucuz elektrik dönemi başlıyor - Ekonomi
15:19   'Selim Bey' ağır vasıta şoförlerinin kabinlerini yeniden tasarlıyor - Ekonomi
14:48   Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı - Ekonomi
14:46   İmamoğlu: Görevi 6 milyar lira borçla aldık, yılı 900 milyon lira karla kapattık - Ekonomi
13:55   Son dakika: Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'ye, Erdoğan'dan yanıt: İktidara gelemeyeceksiniz - Ekonomi
13:28   Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı - Ekonomi
12:50   Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor - Ekonomi
23.12.2019 15:40:41