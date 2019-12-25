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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.667 0,24 BIST ANKARA 144.910 0,77 BIST ANTALYA 86.420 1,79 BIST BALIKESİR 102.427 2,02 BIST BURSA 200.

25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:30 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.667 0,24
BIST ANKARA 144.910 0,77
BIST ANTALYA 86.420 1,79
BIST BALIKESİR 102.427 2,02
BIST BURSA 200.177 0,23
BIST DENIZLI 146.865 -0,24
BIST ISTANBUL 116.389 0,23
BIST IZMIR 194.900 0,09
BIST KAYSERI 460.549 -0,21
BIST KOCAELI 244.991 -0,04
BIST KONYA 96.657 0,84
BIST TEKIRDAĞ 379.128 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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