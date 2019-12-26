Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|240.768
|1,04
|BIST ANKARA
|145.949
|0,63
|BIST ANTALYA
|87.371
|1,26
|BIST BALIKESİR
|102.295
|0,33
|BIST BURSA
|202.029
|1,04
|BIST DENIZLI
|148.802
|3,04
|BIST ISTANBUL
|117.322
|0,71
|BIST IZMIR
|194.717
|0,29
|BIST KAYSERI
|465.232
|1,03
|BIST KOCAELI
|249.772
|1,80
|BIST KONYA
|98.119
|2,17
|BIST TEKIRDAĞ
|384.027
|0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)