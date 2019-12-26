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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 240.768 1,04 BIST ANKARA 145.949 0,63 BIST ANTALYA 87.371 1,26 BIST BALIKESİR 102.295 0,33 BIST BURSA 202.

26.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:30 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 240.768 1,04
BIST ANKARA 145.949 0,63
BIST ANTALYA 87.371 1,26
BIST BALIKESİR 102.295 0,33
BIST BURSA 202.029 1,04
BIST DENIZLI 148.802 3,04
BIST ISTANBUL 117.322 0,71
BIST IZMIR 194.717 0,29
BIST KAYSERI 465.232 1,03
BIST KOCAELI 249.772 1,80
BIST KONYA 98.119 2,17
BIST TEKIRDAĞ 384.027 0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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