Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.406 -0,14 BIST ANKARA 143.867 -0,58 BIST ANTALYA 88.867 2,00 BIST BALIKESİR 104.529 2,79 BIST BURSA 201.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.406 -0,14
BIST ANKARA 143.867 -0,58
BIST ANTALYA 88.867 2,00
BIST BALIKESİR 104.529 2,79
BIST BURSA 201.255 -0,22
BIST DENIZLI 141.686 -0,81
BIST ISTANBUL 116.849 0,12
BIST IZMIR 195.112 0,33
BIST KAYSERI 464.174 1,65
BIST KOCAELI 249.544 0,66
BIST KONYA 99.397 2,59
BIST TEKIRDAĞ 382.955 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:48   Bakan Varank: "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla... - Ekonomi
15:48   Bakan Varank: "Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye'nin kazancıdır. - Ekonomi
15:45   Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak - Ekonomi
15:44   Bakan Varank: "Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en... - Ekonomi
15:44   Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok... - Ekonomi
15:42   Yerli otomobilde ilk araç 2022'de üretilecek - Ekonomi
15:31   Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor - Ekonomi
15:20   Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu - Ekonomi
15:05   Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler - Ekonomi
27.12.2019 15:55:20