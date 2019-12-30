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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.795 2,65 BIST ANKARA 144.778 0,70 BIST ANTALYA 90.626 1,84 BIST BALIKESİR 105.078 1,34 BIST BURSA 199.

30.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:16 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.795 2,65
BIST ANKARA 144.778 0,70
BIST ANTALYA 90.626 1,84
BIST BALIKESİR 105.078 1,34
BIST BURSA 199.936 -0,31
BIST DENIZLI 140.722 1,46
BIST ISTANBUL 117.818 1,01
BIST IZMIR 197.661 1,48
BIST KAYSERI 472.886 1,50
BIST KOCAELI 249.211 0,49
BIST KONYA 98.683 1,78
BIST TEKIRDAĞ 384.880 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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