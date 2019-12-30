Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|243.795
|2,65
|BIST ANKARA
|144.778
|0,70
|BIST ANTALYA
|90.626
|1,84
|BIST BALIKESİR
|105.078
|1,34
|BIST BURSA
|199.936
|-0,31
|BIST DENIZLI
|140.722
|1,46
|BIST ISTANBUL
|117.818
|1,01
|BIST IZMIR
|197.661
|1,48
|BIST KAYSERI
|472.886
|1,50
|BIST KOCAELI
|249.211
|0,49
|BIST KONYA
|98.683
|1,78
|BIST TEKIRDAĞ
|384.880
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)