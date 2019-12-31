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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 248.866 1,63 BIST ANKARA 146.777 0,86 BIST ANTALYA 90.353 0,20 BIST BALIKESİR 104.411 0,06 BIST BURSA 202.

31.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:28 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 248.866 1,63
BIST ANKARA 146.777 0,86
BIST ANTALYA 90.353 0,20
BIST BALIKESİR 104.411 0,06
BIST BURSA 202.451 0,98
BIST DENIZLI 141.406 2,13
BIST ISTANBUL 117.743 -0,11
BIST IZMIR 198.724 0,85
BIST KAYSERI 470.744 -0,77
BIST KOCAELI 248.627 -0,16
BIST KONYA 95.257 -1,81
BIST TEKIRDAĞ 384.318 -0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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