Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.140
|1,52
|BIST ANKARA
|149.531
|2,39
|BIST ANTALYA
|94.488
|3,79
|BIST BALIKESİR
|106.326
|1,92
|BIST BURSA
|203.949
|0,80
|BIST DENIZLI
|139.773
|0,48
|BIST ISTANBUL
|118.367
|0,64
|BIST IZMIR
|201.583
|1,69
|BIST KAYSERI
|483.927
|2,77
|BIST KOCAELI
|250.580
|0,63
|BIST KONYA
|96.675
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|390.932
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)