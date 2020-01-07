Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|245.282
|1,73
|BIST ANKARA
|150.014
|1,06
|BIST ANTALYA
|89.597
|3,53
|BIST BALIKESİR
|100.615
|3,23
|BIST BURSA
|197.743
|1,69
|BIST DENIZLI
|131.077
|3,01
|BIST ISTANBUL
|115.110
|1,01
|BIST IZMIR
|198.037
|0,28
|BIST KAYSERI
|468.390
|2,47
|BIST KOCAELI
|242.510
|0,81
|BIST KONYA
|90.543
|2,11
|BIST TEKIRDAĞ
|372.680
|2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)