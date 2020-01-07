Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 245.282 1,73 BIST ANKARA 150.014 1,06 BIST ANTALYA 89.597 3,53 BIST BALIKESİR 100.615 3,23 BIST BURSA 197.

07.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:14 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 245.282 1,73
BIST ANKARA 150.014 1,06
BIST ANTALYA 89.597 3,53
BIST BALIKESİR 100.615 3,23
BIST BURSA 197.743 1,69
BIST DENIZLI 131.077 3,01
BIST ISTANBUL 115.110 1,01
BIST IZMIR 198.037 0,28
BIST KAYSERI 468.390 2,47
BIST KOCAELI 242.510 0,81
BIST KONYA 90.543 2,11
BIST TEKIRDAĞ 372.680 2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:04   Türkiye'de birleşme ve satın almalar 10 yıl seviyelere geriledi - Ekonomi
16:04   Türkiye 2019'da en fazla İtalya'ya fındık sattı - Ekonomi
16:00   Red Bull, Max Verstappen'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Ekonomi
15:54   Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı - Ekonomi
15:54   Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
15:00   Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Ekonomi
13:34   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu - Ekonomi
12:55   IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
12:07   Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar - Ekonomi
12:03   Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! - Ekonomi
7.01.2020 16:17:25