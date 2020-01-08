Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|244.061
|-0,97
|BIST ANKARA
|151.337
|0,48
|BIST ANTALYA
|89.310
|-1,26
|BIST BALIKESİR
|104.709
|2,33
|BIST BURSA
|197.764
|-0,10
|BIST DENIZLI
|132.703
|1,05
|BIST ISTANBUL
|114.715
|-0,57
|BIST IZMIR
|198.652
|-0,08
|BIST KAYSERI
|473.173
|0,49
|BIST KOCAELI
|239.597
|-1,15
|BIST KONYA
|91.009
|-0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|373.633
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)