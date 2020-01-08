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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.061 -0,97 BIST ANKARA 151.337 0,48 BIST ANTALYA 89.310 -1,26 BIST BALIKESİR 104.709 2,33 BIST BURSA 197.

08.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA244.061-0,97
BIST ANKARA151.3370,48
BIST ANTALYA89.310-1,26
BIST BALIKESİR104.7092,33
BIST BURSA197.764-0,10
BIST DENIZLI132.7031,05
BIST ISTANBUL114.715-0,57
BIST IZMIR198.652-0,08
BIST KAYSERI473.1730,49
BIST KOCAELI239.597-1,15
BIST KONYA91.009-0,44
BIST TEKIRDAĞ373.6330,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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