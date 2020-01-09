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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 249.978 2,73 BIST ANKARA 155.179 3,11 BIST ANTALYA 92.687 4,57 BIST BALIKESİR 109.508 5,23 BIST BURSA 203.

09.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA249.9782,73
BIST ANKARA155.1793,11
BIST ANTALYA92.6874,57
BIST BALIKESİR109.5085,23
BIST BURSA203.0762,90
BIST DENIZLI136.7045,36
BIST ISTANBUL118.6473,44
BIST IZMIR204.8462,92
BIST KAYSERI491.1194,98
BIST KOCAELI244.8642,58
BIST KONYA93.8393,99
BIST TEKIRDAĞ385.4283,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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