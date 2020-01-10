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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.760 0,22 BIST ANKARA 156.668 0,39 BIST ANTALYA 99.819 5,18 BIST BALIKESİR 109.884 0,11 BIST BURSA 204.

10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA251.7600,22
BIST ANKARA156.6680,39
BIST ANTALYA99.8195,18
BIST BALIKESİR109.8840,11
BIST BURSA204.778-0,68
BIST DENIZLI138.3341,61
BIST ISTANBUL120.1300,30
BIST IZMIR207.1440,57
BIST KAYSERI496.7490,02
BIST KOCAELI247.646-0,41
BIST KONYA94.124-0,41
BIST TEKIRDAĞ388.6860,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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