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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.510 2,58 BIST ANKARA 158.661 1,09 BIST ANTALYA 104.310 1,80 BIST BALIKESİR 113.055 2,57 BIST BURSA 205.

13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:32Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA256.5102,58
BIST ANKARA158.6611,09
BIST ANTALYA104.3101,80
BIST BALIKESİR113.0552,57
BIST BURSA205.4100,79
BIST DENIZLI139.7831,90
BIST ISTANBUL121.9831,32
BIST IZMIR209.3461,83
BIST KAYSERI514.3352,86
BIST KOCAELI250.5630,63
BIST KONYA96.0941,85
BIST TEKIRDAĞ408.0614,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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