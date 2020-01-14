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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.805 0,57 BIST ANKARA 160.519 1,20 BIST ANTALYA 102.903 -1,03 BIST BALIKESİR 114.818 2,46 BIST BURSA 205.

14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA259.8050,57
BIST ANKARA160.5191,20
BIST ANTALYA102.903-1,03
BIST BALIKESİR114.8182,46
BIST BURSA205.9330,46
BIST DENIZLI143.980-0,20
BIST ISTANBUL122.1140,04
BIST IZMIR210.147-0,14
BIST KAYSERI516.925-0,31
BIST KOCAELI251.1390,01
BIST KONYA94.738-1,49
BIST TEKIRDAĞ425.7300,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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