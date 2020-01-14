Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.805
|0,57
|BIST ANKARA
|160.519
|1,20
|BIST ANTALYA
|102.903
|-1,03
|BIST BALIKESİR
|114.818
|2,46
|BIST BURSA
|205.933
|0,46
|BIST DENIZLI
|143.980
|-0,20
|BIST ISTANBUL
|122.114
|0,04
|BIST IZMIR
|210.147
|-0,14
|BIST KAYSERI
|516.925
|-0,31
|BIST KOCAELI
|251.139
|0,01
|BIST KONYA
|94.738
|-1,49
|BIST TEKIRDAĞ
|425.730
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)