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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -0,38 BIST ANKARA 160.333 -0,17 BIST ANTALYA 102.978 1,01 BIST BALIKESİR 118.530 -0,01 BIST BURSA 216.

21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA256.532-0,38
BIST ANKARA160.333-0,17
BIST ANTALYA102.9781,01
BIST BALIKESİR118.530-0,01
BIST BURSA216.1650,02
BIST DENIZLI149.4230,07
BIST ISTANBUL123.759-0,25
BIST IZMIR214.9710,26
BIST KAYSERI531.1920,27
BIST KOCAELI250.9460,24
BIST KONYA100.9613,72
BIST TEKIRDAĞ441.1981,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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