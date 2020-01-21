Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.532
|-0,38
|BIST ANKARA
|160.333
|-0,17
|BIST ANTALYA
|102.978
|1,01
|BIST BALIKESİR
|118.530
|-0,01
|BIST BURSA
|216.165
|0,02
|BIST DENIZLI
|149.423
|0,07
|BIST ISTANBUL
|123.759
|-0,25
|BIST IZMIR
|214.971
|0,26
|BIST KAYSERI
|531.192
|0,27
|BIST KOCAELI
|250.946
|0,24
|BIST KONYA
|100.961
|3,72
|BIST TEKIRDAĞ
|441.198
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)