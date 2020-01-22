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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.380 0,26 BIST ANKARA 163.214 1,06 BIST ANTALYA 107.958 -0,36 BIST BALIKESİR 119.213 0,33 BIST BURSA 220.

22.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:48Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA257.3800,26
BIST ANKARA163.2141,06
BIST ANTALYA107.958-0,36
BIST BALIKESİR119.2130,33
BIST BURSA220.6060,90
BIST DENIZLI150.4220,92
BIST ISTANBUL124.9140,02
BIST IZMIR216.5900,61
BIST KAYSERI532.7580,72
BIST KOCAELI252.1830,00
BIST KONYA103.309-3,50
BIST TEKIRDAĞ446.2341,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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