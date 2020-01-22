Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.380
|0,26
|BIST ANKARA
|163.214
|1,06
|BIST ANTALYA
|107.958
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|119.213
|0,33
|BIST BURSA
|220.606
|0,90
|BIST DENIZLI
|150.422
|0,92
|BIST ISTANBUL
|124.914
|0,02
|BIST IZMIR
|216.590
|0,61
|BIST KAYSERI
|532.758
|0,72
|BIST KOCAELI
|252.183
|0,00
|BIST KONYA
|103.309
|-3,50
|BIST TEKIRDAĞ
|446.234
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)